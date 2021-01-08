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Gündem Türkiye yeni güne acı haberle uyandı! Samsun'daki kazada 2 işçi öldü, 20 işçi yaralandı
Gündem

Türkiye yeni güne acı haberle uyandı! Samsun'daki kazada 2 işçi öldü, 20 işçi yaralandı

Samsun'da belediye işçilerini taşıyan servis rampa aşağı inerken freninin tutmaması sonucuyla aydınlatma direğine çarptı. Kazada can pazarı yaşanırken, 2 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 20 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 09:23:00 -
Türkiye yeni güne acı haberle uyandı! Samsun'daki kazada 2 işçi öldü, 20 işçi yaralandı

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sedat Uzuner idaresindeki 06 CHU 16 plakalı Atakum Belediyesine ait servis midibüsü rampa aşağı inerken freninin tutmaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp yol ortasına devrildi.

Can pazarı yaşandı

Meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

 

2 işçi olay yerinde hayatını kaybetti

Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile birlikte 20 kişi de yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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