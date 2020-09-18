Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Akdurak, milli sporcuları kamplarında ziyaret etti

ANKARA (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı (TYF) Özlem Akdurak, milli sporcular Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan'ı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Akdurak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 470 sınıfında kota mücadelesi veren Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan ile kamp çalışmalarını sürdürdükleri Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü tesislerinde bir araya geldi.

TYF Yönetim Kurulu Üyesi ve Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Spor Kulübü Başkanı Özfer Uralp'in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya, federasyon yöneticileri ile İzmir İl Yelken Temsilcisi Volkan Timurşah da katıldı.