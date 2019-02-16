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Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk: "Yayınlanan kitap çeşitliliğinde dünyada 6. sıradayız"

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, “Türkiye’deki sıkıntılara rağmen yılda yayınlanan kitap çeşitliliği 67 bin 135’e çıktı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:44
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk: "Yayınlanan kitap çeşitliliğinde dünyada 6. sıradayız"

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, “Türkiye’deki sıkıntılara rağmen yılda yayınlanan kitap çeşitliliği 67 bin 135’e çıktı. Bu rakam bizi dünyada 6. sıraya getiriyor" dedi.


Karadeniz 5. Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan TÜYAP Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder, kitap fuarının bu sene 9 gün olmasında hem yayıncı katılımcıların özel isteği hem de bölgenin ilgisi ve beklentilerinin etkili olduğunu söyledi. TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir ise kitap fuarının yayın evlerinin büyük teveccühüyle tüm fuar alanında tam dolulukla açıldığı bilgisini verdi.



"Türkiye’nin ithal ettiği kitap kağıdı yaklaşık 28 milyon euro"


Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sektörleriyle ilgili müjde verdiğini hatırlattı. Kitapta KDV’nın sıfır olmasının bu sektörün rahatlaması ve insanların kitaba erişmesi açısında çok önemli olduğunu ifade eden Kocatürk, "Türkiye’nin ithal ettiği kitap kağıdı yaklaşık 28 milyon euro. Bunun içerisinde devletin topladığı vergi kabaca 2,2 milyon euro civarında. Cumhurbaşkanımızın kültür ve sanata desteğiyle kitap kağıdında ve matbaacılıkta da en azından KDV’nin sıfırlanması kitaptaki ucuzluğu sürdürülebilir hale getirecektir" dedi.


Türkiye’de üretilen akademik yayının ve toplam öğrenci sayısının 4 milyon olduğunu kaydeden Kocatürk, "Burada bir sıkıntı var. Yaygın şekilde süren yasa dışı fotokopi çekimleri akademik yayıncılığı neredeyse bitirme noktasına getirdi. Türkiye’deki sıkıntılara rağmen yılda yayınlanan kitap çeşitliliği 67 bin 135’e çıktı. Bu rakam bizi dünyada 6. sıraya getiriyor. Uluslararası Yayıncılar Birliğinin verilerine göre 67 bin 135 adet kitap üretiyor olmak bizi 6. sıraya getiriyor" diye konuştu.



"Bizler için en kıymetli olan en hayırlı ve kutsal olan gerçekleştirilen kitap fuarları oldu"


Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya ise fuar merkezinin Samsun’da birlik ve beraberliğin somutlaşmış bir göstergesi olduğunu belirterek, "Birçok kurum bir araya gelip oluşturulmuş bu yapıda biz gayretle heyecanla birçok ihtisas fuarını organize ettik. Bu ihtisas fuarlarının dışında bizler için en kıymetli olan en hayırlı ve kutsal olan gerçekleştirilen kitap fuarları oldu. 5.’sini gerçekleştireceğimiz kitap fuarında da aynı heyecan aynı duyguyla olaya yaklaşıyoruz" şeklinde konuştu.



"Kitaplardan ayrı durmamız ona uzak kalmamız mümkün değil"


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de kitabın dünü bugüne, bugünü ise yarına bağlayacak en önemli kaynak olduğunu vurgulayarak, "Kitapla birlikte olduğumuz zamanlar medeniyetinde yükseldiği zamanlar olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bizim kitaplardan ayrı durmamız ona uzak kalmamız mümkün değil. Üniversiteler için kitap son derece önemli. Biz de Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak bunun öneminin farkındayız ve bu nedenle 4 bin metrekare olan kütüphanemizi 11 bin metrekareye çıkardık. 100 binler civarında olan basılı kitap sayımızı da 150 bin civarına çıkmış durumda" ifadelerini kullandı.



"Okuma alışkanlığını artırmaya ihtiyacımız var"


Samsun Valisi Osman Kaymak da Samsun fuarının eskiden İzmir fuarından sonra en çok ziyaret edilen ve uzun süre açık kalan bir fuar olduğunu hatırlattı. Son dönemde bu fuar merkezini yaparak Samsun ve bölge için etkin hale getirmeye çalıştıklarını aktaran Vali Kaymak, "Fuarın işletmesini de TÜYAP’a vermekle doğru bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Hem Samsun hem bölgemiz için ciddi fuarlar yapılmakta. Fuarlar sektörün tanınması sektörün hareketlenmesi açısından çok önemli. Geçen seneki kitap fuarı da çok büyük ilgi gördü. Bizim özellikle insanların okuma alışkanlığını artırmaya ihtiyacımız var. Maalesef kitap okuma yönüyle çok iyi durumda değiliz. İnşallah bu fuarda buna katkı yapacaktır" açıklamasında bulundu.


Açılış konuşmalarının ardından protokol üyelerince fuarın açılış kurdelesi kesildi. Açılışa ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kurum müdürleri ve protokol üyeleri katıldı.


Karadeniz 5. Kitap Fuarı etkinlik programı kapsamında tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, düzenlenen imza etkinliğinde okurlarıyla buluştu ve kitapları imzaladı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:44
  1. kitap
  2. kültür
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