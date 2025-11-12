Türkiye yasta! Şehit haberleri ailelere ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askerî kargo uçağı, Azerbaycan’dan kalkış yaptıktan 27 dakika sonra Gürcistan hava sahasında radardan kayboldu.

Sabah saatlerinde Trabzon’dan Azerbaycan’a gittiği öğrenilen uçak, Türkiye’ye dönüş yolundayken düştü. Uçakta bulunan 20 askerimizin tamamı şehit oldu.

ŞEHİT HABERLERİ TÜM TÜRKİYE’YE ULAŞTI

Kazada şehit olan askerlerin ailelerine acı haberler ulaştırılmaya başlandı. Askeri yetkililer ve yerel yöneticiler, şehitlerin baba ocaklarını ziyaret ederek taziyeleri iletti.

İSTANBUL – YARBAY GÖKHAN KORKMAZ

Gürcistan’da düşen uçakta şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın acı haberi, İstanbul Büyükçekmece’deki ailesine ulaştı.

Yetkililerin verdiği şehadet haberinin ardından Korkmaz ailesi gözyaşlarına boğuldu, evine Türk bayrakları asıldı.

BİLECİK – ÜSTÇAVUŞ İLHAN ONGAN

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın (31) şehadet haberi, Bilecik Cumhuriyet Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı.

Vali Yardımcısı Akgün Cora ve belediye yetkilileri, Ongan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de daha sonra aileyi ziyaret ederek başsağlığı diledi.

KARABÜK – KD. BAŞÇAVUŞ NURİ ÖZCAN

Kazada şehit olan Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın (53) ailesine acı haber, Karabük Şirinevler Mahallesi’ndeki evlerinde verildi.

Şehidin anne ve babasına haberi Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer bildirdi.

Baba evine Türk bayrağı asılırken, Özcan’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

TEKİRDAĞ – ASTSUBAY İLKER AYKUT

Hava Astsubay İlker Aykut’un şehadet haberi, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Kaymakamlık ve askeri yetkililer tarafından verilen acı haber sonrası baba Ünal ve anne Zülbiye Aykut gözyaşlarına boğuldu.

Mahalle sakinleri, taziye için şehit ailesinin evine akın etti.

ESKİŞEHİR – ÜSTEĞMEN EMRE MERCAN

Gürcistan’da düşen uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan’ın (27) acı haberi, Eskişehir Emek Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı.

Askeri erkan, şehidin ailesine haberi iletirken, apartman önüne dev bir Türk bayrağı asıldı.

Anne Ayşe ve baba Halil İbrahim Mercan gözyaşlarına boğuldu.

LÜLEBURGAZ – ÜSTÇAVUŞ BERKAY KARACA

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca’nın (27) şehadet haberi, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi’ndeki ailesine ulaştı.

Kaymakam Kemal Yıldız ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, aileye taziyede bulundu.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.

AKINCI TİHA KAZA YERİNDE

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düşen uçağa ilişkin açıklamasında,

“Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 tipi askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamlarıyla koordineli olarak başlanmıştır.”

ifadelerini kullandı.

MSB ayrıca, bölgedeki çalışmalara Akıncı TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) destek verdiğini, Türk kaza kırım ekibinin de olay yerine gönderildiğini duyurdu.

TÜRKİYE YASA BOĞULDU

Şehit haberlerinin ardından Türkiye genelinde derin bir üzüntü yaşanırken, sosyal medyada #MilletimizinBaşıSağOlsun etiketi gündem oldu.

Şehitlerin cenazelerinin, yapılacak askeri törenin ardından memleketlerinde toprağa verileceği açıklandı.