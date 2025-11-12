  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İmamoğlu soruşturmasında perde aralanıyor! İddianamenin satır aralarından dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı!

Son dakika! Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu

Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Türk askeri kargo uçağı düşmüştü! AK Parti'den flaş açıklama

Suç örgütünde fondaş gazetecilerin görevi belli oldu! Bastır parayı CHP’yi ele geçir

Suç örgütünün kuruluş yılı belli oldu: İBB öncesine dayanıyor

Yasa dışı yolla elde edilen milyonlar elden ele dolaşmış! İşte İSÖ casusu Hüseyin Gün’ün rehberinden çıkan isimler

Yasadışı sitelere verilmiş! İmamoğlu Suç Örgütün’den satılık kişisel bilgi

'Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun’ İmamoğlu suç örgütü bu sözlerle ikna etmiş
Gündem Türkiye yasta! Şehit haberleri ailelere ulaştı
Gündem

Türkiye yasta! Şehit haberleri ailelere ulaştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye yasta! Şehit haberleri ailelere ulaştı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolundayken Gürcistan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askerî kargo uçağında şehit olan 20 askerimizin şehadet haberleri yurt genelinde ailelerine ulaştı. Evler Türk bayraklarıyla donatıldı, Türkiye yasa boğuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askerî kargo uçağı, Azerbaycan’dan kalkış yaptıktan 27 dakika sonra Gürcistan hava sahasında radardan kayboldu.

Sabah saatlerinde Trabzon’dan Azerbaycan’a gittiği öğrenilen uçak, Türkiye’ye dönüş yolundayken düştü. Uçakta bulunan 20 askerimizin tamamı şehit oldu.

ŞEHİT HABERLERİ TÜM TÜRKİYE’YE ULAŞTI

Kazada şehit olan askerlerin ailelerine acı haberler ulaştırılmaya başlandı. Askeri yetkililer ve yerel yöneticiler, şehitlerin baba ocaklarını ziyaret ederek taziyeleri iletti.

İSTANBUL – YARBAY GÖKHAN KORKMAZ

Gürcistan’da düşen uçakta şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın acı haberi, İstanbul Büyükçekmece’deki ailesine ulaştı.
Yetkililerin verdiği şehadet haberinin ardından Korkmaz ailesi gözyaşlarına boğuldu, evine Türk bayrakları asıldı.

BİLECİK – ÜSTÇAVUŞ İLHAN ONGAN

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın (31) şehadet haberi, Bilecik Cumhuriyet Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı.
Vali Yardımcısı Akgün Cora ve belediye yetkilileri, Ongan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de daha sonra aileyi ziyaret ederek başsağlığı diledi.

KARABÜK – KD. BAŞÇAVUŞ NURİ ÖZCAN

Kazada şehit olan Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın (53) ailesine acı haber, Karabük Şirinevler Mahallesi’ndeki evlerinde verildi.
Şehidin anne ve babasına haberi Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer bildirdi.
Baba evine Türk bayrağı asılırken, Özcan’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

TEKİRDAĞ – ASTSUBAY İLKER AYKUT

Hava Astsubay İlker Aykut’un şehadet haberi, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.
Kaymakamlık ve askeri yetkililer tarafından verilen acı haber sonrası baba Ünal ve anne Zülbiye Aykut gözyaşlarına boğuldu.
Mahalle sakinleri, taziye için şehit ailesinin evine akın etti.

ESKİŞEHİR – ÜSTEĞMEN EMRE MERCAN

Gürcistan’da düşen uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan’ın (27) acı haberi, Eskişehir Emek Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı.
Askeri erkan, şehidin ailesine haberi iletirken, apartman önüne dev bir Türk bayrağı asıldı.
Anne Ayşe ve baba Halil İbrahim Mercan gözyaşlarına boğuldu.

LÜLEBURGAZ – ÜSTÇAVUŞ BERKAY KARACA

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca’nın (27) şehadet haberi, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi’ndeki ailesine ulaştı.
Kaymakam Kemal Yıldız ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, aileye taziyede bulundu.
Şehidin evine Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.

AKINCI TİHA KAZA YERİNDE

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düşen uçağa ilişkin açıklamasında,

“Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 tipi askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamlarıyla koordineli olarak başlanmıştır.”
ifadelerini kullandı.

MSB ayrıca, bölgedeki çalışmalara Akıncı TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) destek verdiğini, Türk kaza kırım ekibinin de olay yerine gönderildiğini duyurdu.

TÜRKİYE YASA BOĞULDU

Şehit haberlerinin ardından Türkiye genelinde derin bir üzüntü yaşanırken, sosyal medyada #MilletimizinBaşıSağOlsun etiketi gündem oldu.
Şehitlerin cenazelerinin, yapılacak askeri törenin ardından memleketlerinde toprağa verileceği açıklandı.

Yürekleri dağlayan haber geldi! Şehit oldular
Yürekleri dağlayan haber geldi! Şehit oldular

Dünya

Yürekleri dağlayan haber geldi! Şehit oldular

Yeni düzenlemeler yolda! Bakan Akar'dan şehit aileleri ve gazilere müjde
Yeni düzenlemeler yolda! Bakan Akar'dan şehit aileleri ve gazilere müjde

Gündem

Yeni düzenlemeler yolda! Bakan Akar'dan şehit aileleri ve gazilere müjde

Acı haber yüreklere ateş düşürdü! Diyanet şehitler için başsağlığı diledi
Acı haber yüreklere ateş düşürdü! Diyanet şehitler için başsağlığı diledi

Gündem

Acı haber yüreklere ateş düşürdü! Diyanet şehitler için başsağlığı diledi

TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu
TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu

Gündem

TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama
Gündem

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, C130 askeri kargo uçağının ..
Korkunç olay sonrası üniversite öğrencileri gözaltına alındı
Gündem

Korkunç olay sonrası üniversite öğrencileri gözaltına alındı

Aydın'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Melisa Şengül, arkadaşlarının evinde ölü bulundu. Polis, Şengül'ün evlerinde misafir olduğu ünive..
Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu
Gündem

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

10 Kasım'da trafikte bir vatandaşın TOGG marka aracından Plevne Marşı çalması, resmen olay oldu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23