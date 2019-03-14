0553 313 94 23

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel:- "Ekonomik açıdan sıçrama şansını yapay zeka üreten, veriden değer çıkarmayı başaran şirketler, ülkeler yapacak"- "Yapay zeka bahar mevsimini yaşıyor"- Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel:- "Dünyanın değerli ve büyük şirketleri dijital dünyanın şirketleri"

14 Mart 2019 Perşembe 14:44
Türkiye Yapay Zeka Zirvesi

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "Ekonomik açıdan sıçrama şansını yapay zeka üreten, veriden değer çıkarmayı başaran şirketler, ülkeler yapacak." dedi.

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi (TRAI Zirve'19) Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda Uniq İstanbul'da gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Yücel, "Yapay zeka bahar mevsimini yaşıyor. Herkes yapay zekayla ilgili birşeyler yapmak istiyor. Şirketler, okullar ve devletler 3 aşağı 5 yukarı bu işin önemini kavradı. Yapay zekaya yatırım yapmalıyız ve yapay zeka çok önemli diyoruz." açıklamasında bulundu.

Artık temennileri bırakıp icraata geçilmesi gerektiğinin altını çizen Yücel, "Çünkü gelecekte ekonomik açıdan sıçrama şansını yapay zeka üreten, veriden değer çıkarmayı başaran şirketler, ülkeler yapacak." ifadelerini kullandı.

Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her devlet kalkınma planı gibi ulusal zeka stratejileri geliştirmeli ve bir bütçesi olmalı belki bu bütçe belirli bir bakanlığa bağlanmalı. Hem yapay zekayı üretecek insan kaynağına yatırım yapılmalı hem de yapay zeka ile alakalı projeler fonlanıp destek verilmeli. Devletler gibi şirketlerin de eğitim kurumlarınında benzer plan ve programları olması elzem. Biz eğitim grubuyuz. Yaklaşık 150 bin öğrencimiz var. Belki bu alanda Microsoft ile yarışamıyoruz ama bizim de yaptığımız proje ve yatırımlar var. Eğitim sektörü endüstrinin biraz gerisinde geliyor. Aslında bu iş tam tersi olmalı eğitim endüstrinin önüne geçmeli. Bu nedenle okulların ve üniversitelerin artık yapısının değişmesi şart. Yapay zekayı eğitim kurumları üretmeli, endüstri teknolojiyi üniversitelerden ithal etmeli."

Yücel, üniversite ve sanayi iş birliğininin atlanılmaması gerektiğini, endüstri ve üniversite iş birliği ile Ar-Ge çalışmalarınında aynı şekilde hız kesmeden devam etmesi gerektiğini bunun ve için çalıştıklarını belirtti.

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç da dünyanın en büyük perakende şirketi olan Walmart'ın bir duyuru yaptığını, Dallas'ta Ar-Ge ve inovasyon merkezi kuracağını söyledi.

Walmart'ın Ar-Ge inovasyon merkezinde kendi mühendislerinin yanında Microsoft mühendislerinin olacağını ve onlarla beraber IP ve know-how geliştireceğini kaydeden Yantaç, "Biz bu ekibiz. Biz müşterilerimizle beraber Ar-Ge yapıyoruz." diye konuştu. Yantaç, "Microsoft'da iki taraf var. Bir sektörel know-how'ı olan ekip, ben bu ekibi temsil ediyorum. Bir de teknik ağırlıklı bir ekibimiz var." dedi.


- "Dünyanın değerli ve büyük şirketleri dijital dünyanın şirketleri"


Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel ise şunları kaydetti:

"Geleneksel sigortacılık başka bir yöne evrildiğinde artık bunu geleneksel yönde yapamayacak duruma geleceğiz. Şu an düşündüğümüz şeyleri yapay zekayı, dijitalleşmeyi gelecekteki farklı bir sigortacılık olarak düşünürseniz bir anlam kazanmaya başlıyor. Dijital dünyada platform ekonomisi oluşuyor ve bunu kullananların platform ekonomisine bir şekilde entegre olması lazım ki bunun faydasını görsün. Müşterilerimize ve paydaşlarımıza bir platform chat rahatlığında hizmet sunmak istiyoruz. Ancak buraya geldiğimiz zaman gelecek bizim için önem kazanıyor. Dünyanın değerli ve büyük şirketleri dijital dünyanın şirketleri mesela Amazon, Apple, Facebook aralarında bir banka bile kalmamış durumda. Sigortacılıkta geleneksel bir iş. Gelecekte belli bir yerde olabilmeniz için bizim artık kendimizi bu platform ekonomisine döndürmemiz gerekiyor."

Etkinlikte TRAI Start-up Demo Night ismiyle Türkiye'de ilk kez yapay zeka odaklı bir start-up buluşması da gerçekleştirildi.

Google, Microsoft, Doğuş Teknoloji, Etiya, HewletPackard Enterprise, Oredata, Sor'un gibi dünya ve Türkiye'de önemli başarılara imza atan teknoloji firmaları da etkinliğe destek ve katılım sağladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:44
  1. Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel
  2. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel
  3. Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç
  4. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtalyan isimden Erdoğan itirafı: Onları yazmaları mümkün değil
    1. İtalyan isimden Erdoğan itirafı:..
    2. AK Parti 1 milyon kişiyle sahaya iniyor
    3. Doktorlara bayram ziyareti
    4. Firari iş adamından Trump'a bağış
    5. Bagevkariyer, İstihdam Fuarı’nda
    6. Mafya babası evinin önünde öldürüldü
    7. Fatih Belediye Başkan adayı Ergün..
    8. Yüksekova kırsalında 8 sığınak imha..
    9. Patrik Mutafyan'ın naaşı saygı duruşu..
    10. PFDK’dan Fırat Aydınus’a men cezası
    11. Hakkari’de silah, mühimmat ve..
    12. Kılıçdaroğlu vatandaşların çay..
    13. Gemlik Kızılay’dan Kaymakam İnan’a..
    14. İmamoğlu seçim turun Çatalca’da..
    15. Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı
    16. PFDK kararları açıklandı
    17. Başkan Ataç ziyaretlerine devam ediyor
    18. Sürüden kaçan keçi ve oğlağını..
    19. Adliye inşaatı devam ediyor
    20. Eskişehir’de FETÖ davalarında karar
    21. Hakkari’de 8 kaçak göçmen yakalandı
    22. Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme..
    23. Başkan Çelik, şehrin farklı..
    24. Rektör Çomaklı’dan Tıp Bayramı kutlama..
    25. Dündar, DAĞ-DER’in ‘Danışık Gecesi’nde..
    26. Eskişehir Şehir Hastanesinde 14 Mart..
    27. Komşuları üzen olay çamaşırlar..
    28. "Yalanlarına alışkınım hiç umurumda..
    29. Başkan Akgün, sağlık çalışanlarının..
    30. Enuygun.com, uçak modelini de seçtirecek
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın