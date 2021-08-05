  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakanlardan ortak açıklama! Orman yangınlarıyla mücadele

Manavgat yangınında flaş gelişme!

Alkolün büyük zararı! Geçen yıl 700 binden fazla kanser vakasına neden oldu

Koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında endişelendiren artış

Kılıçdaroğlu'ndan THK'ya ziyaret! Özetle: Uçaklar uçmuyor, para lazım

Trump'tan karşı hamle! Paylaşılmaması için mahkemeye başvurdu

Manavgat'ta tehlikeli provokasyon! 'Yangına müdahale yok' dedi muhalif medya kayda aldı! Görüntülerse bambaşka şey söyledi...

Sarıgül'den yangından kaos çıkarmaya çalışanlara tepki: Provokasyon nitelikli haberlere inanmayın

İşgalci İsrail ABD'ye sığındı: Baskı yapın

DSÖ’den dünyayı ayağa kaldıran çağrı! Aşılar askıya alınacak mı? Tarih verdi
Japhet Tanganga Galatasaray'da
Muhtarın çarptığı eski muhtar hayatını kaybetti
Yangın termik santrale sıçradı! Muğla Valiliğinden vatandaşlara uyarı
Kontrol altına alınmıştı! Alevler yeniden yükselmeye başladı
Gündem Türkiye yanıyor, kimileri ise Jet Ski derdinde! Yangın uçağının su almasına engel oldu
Gündem

Türkiye yanıyor, kimileri ise Jet Ski derdinde! Yangın uçağının su almasına engel oldu

Bodrum'da denizden su almak isteyen yangın uçağına bir Jet Ski engel oldu. Jet Ski'nin içindeki vatandaşın umursamaz tavırları akıllara durgunluk verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 01:53:00 - 2021-08-05 01:56:59

Bodrum'da bir yangın söndürme uçağı denizden su almak istersen Jet Ski ile karşılaşınca durmak zorunda kaldı. Denizde duran uçak uzun süre yeniden havalanamazken, Jet Ski'nin içindeki kişi eğlenmeye devam etti. Görüntüler sosyal medyada viral oldu. Umursamaz 'tatilci'ye tepki yağdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay