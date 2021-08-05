Türkiye yanıyor, kimileri ise Jet Ski derdinde! Yangın uçağının su almasına engel oldu
Bodrum'da denizden su almak isteyen yangın uçağına bir Jet Ski engel oldu. Jet Ski'nin içindeki vatandaşın umursamaz tavırları akıllara durgunluk verdi.
Bodrum'da bir yangın söndürme uçağı denizden su almak istersen Jet Ski ile karşılaşınca durmak zorunda kaldı. Denizde duran uçak uzun süre yeniden havalanamazken, Jet Ski'nin içindeki kişi eğlenmeye devam etti. Görüntüler sosyal medyada viral oldu. Umursamaz 'tatilci'ye tepki yağdı.