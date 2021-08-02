Türkiye yangınlarla boğuşurken, muhalefet fitne ateşine odun taşıyor! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

Türkiye, günlerdir yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor.

Antalya ve Muğla ile birlikte yangınlardan en çok etkilenen şehirler arasında yer alan Adana'da, Çukurova ilçesine alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İncelemelerde bulunmak üzere memleketi Adana'ya giden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, orman yangınları üzerinden siyasi rant sağlamayı amaçlayan muhalefet partilerine tepki gösterdi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kimseye bir zarar gelmemesi için herkes vazife başında. Çok sayıda yalan haber yayılıyor. Gerek orman teşkilatının kapasitesiyle, çalışmasıyla ilgili.

Burada siyasi parti yok. Hepimiz devletimizin emrindeyiz. Ne kadar imkan varsa buralara seferber ediliyor.

Bu haberleri siyasilerin de yayması son derece ayıp oluyor ve arkadaşlarımızın moralini bozuyor. Şu anda bir yandan bu arkadaşlarımız yangın ateşiyle mücadele ederken bir yandan da fitne ateşiyle mücadele ediyor.

Bazı grupların hedef gösterilmesi bu fitne ateşine odun taşımaktır. Çok sayıda arkadaşımız bu mücadeleye destek veriyor. Zaman zaman birileri çıkıyor genel başkan sıfatı da taşısa bu yalanı söylüyor.

Bütün bu arazi, bu yangının ortasında şuradaki evi kurtardıkları için mutlu oluyorlar. Bütün canları korumak için mücadele ediyorlar.