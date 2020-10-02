ŞIRNAK (AA) - Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın finali, Şırnak'ta başladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, organizasyonun 3. ve final etabını Şırnak'ta düzenlediklerini, bugün antrenman uçuşları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yarın ve pazar günü yarışma uçuşlarının yapılacağını belirten İlker, "Bu yarışmalar, Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından 10 yıldır düzenleniyor. Yarışmalar neticesinde Türkiye şampiyonaları dereceleri ortaya çıkıyor ve bu derecelere giren pilotlar, milli takıma seçiliyor. Milli takım sporcularını her yıl yurt dışında yapılan yarışmalara gönderiyoruz. Bu final yarışmasına Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 8 takım ve yaklaşık 50 pilot katılacak." diye konuştu.



İlker, yamaç paraşütünün kolay öğrenilebilen bir spor dalı olduğunu ve Türkiye'nin her yerinde son yıllarda büyük bir ilgi gördüğünü kaydetti.

Şırnak'ın artık sosyal ve sportif faaliyetlerle anılmasını istedikleri için finali kentte yapmayı kararlaştırdıklarını aktaran İlker, "Şırnak, doğa sporları ve yamaç paraşütü için son derece uygun bir yer. Namazdağı, Cudi Dağı gibi önemli konumu var. Burada sadece hedef yarışmaları değil, uzun mesafe uçuşları da yapılabilir." ifadelerini kullandı.

İlk 4'e girecek sporcuların milli pilot statüsü kazanacağı yarışların ödül töreni, 4 Ekim Pazar günü yapılacak.

