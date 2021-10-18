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Ekonomi Türkiye yabancı yatırımlar için en elverişli dönemde
Ekonomi

Türkiye yabancı yatırımlar için en elverişli dönemde

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young, Türkiye’nin yabancı yatırımlar bakımından cazip çok fazla yönü bulunduğunu kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 15:38:00 -
Türkiye yabancı yatırımlar için en elverişli dönemde

Young, şu görüşleri dile getirdi:

Büyük fırsat

“Türkiye, yabancı yatırımlar için en elverişli dönemde. Salgın sonrası ‘Çin’de üret, batıda sat’ modelinde gerçekleşecek değişim dikkate alındığında Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirmek için de çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Salgın sonrası yeni süreçle küresel tedarik zincirinin büyük bir değişime uğraması ve bölgesel tedarik taleplerinin artmasını avantaja dönüştürme şansı da oldukça yüksek.” Türkiye’nin yatırımlar için bölgesel bir merkez olarak konumlandırıldığını da anlatan Young, şöyle konuştu:

Ortak adımlar atılabilir

“Türkiye üzerinden yakın coğrafyalara erişim oldukça kolay. Elbette bu üçüncü ülkelerde Türk ve Alman firmalarca ortak yatırımlar yapılabilir. DEİK olarak takip ettiğimiz projelerden biri bu. Alman muhataplarımızla bir araya gelerek Afrika ve Ortadoğu’da ortaklıklar için büyük fırsatlar olduğunu gözlemledik. Türk ve Alman firmalarının farklı becerilerinin iş birlikleri bakımından tamamlayıcı birer unsur olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda Alman firmalarının teknoloji altyapısı ve finansman desteği sunacağı; Türk firmalarının ise inşaat işleri ile operasyon yönetimini üstleneceği bir iş birliği modelinin üçüncü ülkelerdeki ortak projelerde başarılı olacağını düşünüyoruz.”

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