Türkiye Voleybol Federasyonundan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan Milli Mücadele; tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zaferle taçlanmıştır. Büyük Zaferin 98. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." görüşlerine yer verildi.



