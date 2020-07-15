Türkiye Voleybol Federasyonundan 15 Temmuz mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yayımlanan mesajda, "15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir. Terör ve şiddete verilecek tek cevap demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğüdür. Bu vesile ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.