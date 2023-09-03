Türkiye Voleybol Federasyonu hatasından dönmüyor! Maç tanıtım kapağına sapkın Ebrar'ın fotoğrafını koyarak sahip çıktılar

Oynadığı oyunundan çok sapkın cinsel yaşamını toplumun gözü önünde yaşamasıyla gündeme gelen Ebrar Karakurt, Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımının İtalya ile oynadığı maçtan sonra yine tartışmalı eylemlerde bulundu.

Maçın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karakurt, ahlak dışı yaşamını, "Milli gurur diyeceksiniz" ifadeleriyle dikte etti.

Küçük aklıyla ecdada dil uzattı, sabır sınırlarını zorladı!

Ardından sosyal medyada Abdulhamid adlı bir kullanıcıya verdiği tepkiyi afiş haline getirerek poz verip, küçük aklıyla ecdadımıza dil uzatan Ebrar, sabır sınırlarını iyice zorladı.

Ebrar'a Onedio gibi yarı pornografik siteler desteğini sürdürürken, Karakurt'a tepkiler de çığ gibi büyüdü.

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Ecdadına saygısı olmayan, kadınlarla yaşadığı sapkın ilişkileri magazin haberlerine konu olan Ebrar'ın artık milli takımda yer almaması için çağrılar yapılırken, en başından beri sapkınlığı savunan Türkiye Voleybol Federasyonu, Karakurt'a yine sahip çıktı.

Federasyon tarafından hazırlanan final maçının kapağında Ebrar Karakurt'un fotoğrafı kullanıldı.

Federasyonun, Türkiye'nin tepkisine kulak tıkayıp, kadınlardan hoşlanan bir sapkını "kadın" kategorisinde hala takımında tutması, bunun üzerine ecdada yapılan hakareti de cezasız bırakması, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun nasıl bir zihniyet tarafından yönetildiğini ortaya koymuş oldu.