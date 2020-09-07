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Spor Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan yeni sezon mesajı:
Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan yeni sezon mesajı:

"Hem Misli.com Sultanlar Ligi'nde hem de AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden takımlarımızın kalitesi, kulüplerimizin Avrupa kupalarında aldıkları başarılarla bir kez daha tescillenirken; yüksek kalite ve rekabetin bu sezon da gitgide artarak yaşanacağından hiç kuşkumuz yok" - "2020-2021 voleybol sezonu başlarken; kulüplerimizin yöneticilerine, teknik ve idari kadrolarına, sporcularımıza, hakemlerimize ve müsabaka görevlilerine başarılar diliyor; voleybolseverlere seyir zevki bol bir sezon yaşanmasını temenni ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 19:10:56 -
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan yeni sezon mesajı:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, 2020-2021 sezonuyla ilgili mesaj yayımladı.

TVF'nin internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Üstündağ, Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yeni sezonu heyecanla karşıladıklarını belirtti.

Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde kaliteli takımların yer aldığını vurgulayan Mehmet Akif Üstündağ, "Bu organizasyonlarımızın Avrupa'nın ve dünyanın en gözde ligleri arasında yer alması bize çok büyük bir mutluluk ve gurur veriyor. Hem Misli.com Sultanlar Ligi'nde hem de AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden takımlarımızın kalitesi, kulüplerimizin Avrupa kupalarında aldıkları başarılarla bir kez daha tescillenirken; yüksek kalite ve rekabetin bu sezon da gitgide artarak yaşanacağından hiç kuşkumuz yok." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon öncesi başta kulüpler olmak üzere sponsorlara ve yayıncı kuruluş TRT'ye Türk voleyboluna sağladıkları katkı nedeniyle teşekkür eden Üstündağ, şunları kaydetti:

"2020-2021 voleybol sezonu başlarken; kulüplerimizin yöneticilerine, teknik ve idari kadrolarına, sporcularımıza, hakemlerimize ve müsabaka görevlilerine başarılar diliyor; voleybolseverlere seyir zevki bol bir sezon yaşanmasını temenni ediyorum. Umut ediyorum ki, içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreci bir an önce atlatarak; salonlarımızın seyircisiyle kucaklaştığı, müsabakalarımızın dolu tribünler eşliğinde oynanacağı sağlıklı günler dilerim."

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