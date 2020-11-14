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Spor Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti
Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-11-14 12:54:32 -
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti

ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesislerinde TVF Başkanı Üstündağ ile Başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi.

Ziyarette, Başkan Fatih Mert, "Voleybol milli takımlarımızın başarısında önemli bir paya sahip olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ'a bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak, ileriki dönemlerde kurmayı düşündüğümüz Voleybol şubesi hakkında kendisi ile yararlı bir fikir alışverişinde bulunduk." açıklamasında bulundu.

TVF Başkanı Üstündağ ise, Ankaragücü'nün 110 yıllık büyük bir camia olduğunu, burada bulunmaktan ve Başkan Fatih Mert'i ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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