Türkiye Vodafone Vakfı’ndan 65 yaş üstü kişilere videolu destek
Türkiye Vodafone Vakfı, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü kişilere destek olmak üzere yeni bir projeye imza attı. Vakfın paydaşlarından 65+ Yaşlı Hakları Derneği’nin “Birlikte İyileşelim” temasıyla hazırladığı ve 65 yaş üstü kişilerin karantina döneminde ihtiyaç duyabileceği bilgilerden oluşan 35 bölümlük özel video serisi Vodafone TV’de yayınlanmaya başladı.
Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, projeyle ilgili olarak şunları söyledi: “Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye’de olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, Vodafone TV’den yayınladığımız ‘Birlikte İyileşelim’ videolarıyla yaşlılarımıza her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz.”