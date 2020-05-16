Türkiye Vodafone Vakfı’ndan 65 yaş üstü kişilere videolu destek

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, projeyle ilgili olarak şunları söyledi: “Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye’de olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, Vodafone TV’den yayınladığımız ‘Birlikte İyileşelim’ videolarıyla yaşlılarımıza her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz.”