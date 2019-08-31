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Türkiye Vodafone Vakfı Danışma Kurulu 7'nci kez toplandı

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel:-"Bugüne kadar 41 milyon TL’lik sosyal yatırım yaparak 4 milyona yakın insanın hayatına dokunduk"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:13
Türkiye Vodafone Vakfı Danışma Kurulu 7'nci kez toplandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı’nın 7'nci Danışma Kurulu Toplantısı, Vodafone Türkiye’nin "akıllı teknoloji merkezi" İTÜ Vodafone Future Lab’da yapıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı açıklamasına göre, Türkiye’de toplumun gelişmesine ve yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı’nın 7'nci Danışma Kurulu Toplantısı, Vodafone Türkiye’nin "akıllı teknoloji merkezi" İTÜ Vodafone Future Lab’de yapıldı. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ergüder, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sabancı, Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Vodafone Vakfı’nın son bir yılı değerlendirildi.

Toplantıda "Yarını Kodlayanlar" projesi başta olmak üzere Vakfın mevcut projeleri ve gelecek dönem hedefleri hakkında ayrıntılı bilgi paylaşan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Türkiye Vodafone Vakfı olarak, 2007’den bu yana toplumsal gelişimin ve değişimin öncüsü olmak için çalıştıklarını belirtti. Teknolojiyi hayatın hizmetine sunarak değer yarattıklarını, sosyal fayda üreten projeleri destekleyerek topluma hizmet ettiklerini aktaran Süel, "İş ve akademi dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan değerli Danışma Kurulu Üyelerimizin liderliğinde yürüttüğümüz bu projelerle sosyal sorumluluk alanında öncü işlere imza atıyoruz.

Bugüne kadar 41 milyon TL’lik sosyal yatırım yaparak 4 milyona yakın insanın hayatına dokunduk. Danışma Kurulu Üyelerimiz ile fikir ve görüş alışverişi yapmak üzere düzenli olarak bir araya geliyoruz. Bu toplantımızda da kendilerine Vakfımızın son dönem gelişmeleri hakkında bilgi verdik; son 3 yılda 60 ilde 43 binin üzerinde çocuğa ulaştığımız amiral projemiz ‘Yarını Kodlayanlar’ ile ilgili paylaşımda bulunduk. Üyelerimiz, projelerimize yönelik önemli geribildirimlerde bulunarak gelecek dönemdeki çalışmalarımıza ışık tuttu." ifadelerini kullandı.

Toplantı öncesinde İTÜ Vodafone Future Lab’ı gezen danışma kurulu üyeleri, Vodafone Ar-Ge ekibi ve İTÜ doktora öğrencilerinden oluşturulan çalışma gruplarının sürekli yeni projeler ürettiği ve halihazırda 30 çözüm ortağıyla 34 farklı akıllı teknoloji deneyiminin sergilendiği merkez hakkında Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’den detaylı bilgi aldı. Şahin, İTÜ Vodafone Future Lab’in nesnelerin internetinden görüntü işleme teknolojilerine, sabit altyapı çözümlerinden robotik süreç otomasyonu çözümlerine, yapay zekâ teknolojilerinden makine öğrenmesine kadar uçtan uca birçok farklı deneyime ev sahipliği yaptığını belirterek, "İTÜ Vodafone Future Lab, yeni nesil Ar-Ge ve ‘teknoloji deneyim laboratuvarı’ olarak, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir merkez haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.


-Çocuklardan mentorluk aldılar

Türkiye Vodafone Vakfı Danışma Kurulu Üyeleri, toplantının bitiminde ise "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında kodlama eğitimi alan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklardan mentorluk alan Danışma Kurulu Üyeleri, iki ayrı gruba ayrılarak, kendilerine verilen sosyal sorunlara yönelik kodlama projeleri geliştirdi. Bir çiçek bahçesi kurması istenen birinci grup, nem düzeyini ölçen ve ihtiyaca göre su veren bir sulama sistemi geliştirirken; bir deprem kaçış sistemi kurması istenen ikinci grup ise deprem anında sesli ve görüntülü uyarı veren bir sistem geliştirdi.

Türkiye Vodafone Vakfı Danışma Kurulu Üyelerine, Mardinli çocukların yaptıkları resimlerden oluşan fular ve mendil de hediye edildi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:13
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