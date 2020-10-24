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Gündem Türkiye ve Yunanistan tatbikatları iptal etti
Gündem

Türkiye ve Yunanistan tatbikatları iptal etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan’ın gelecek hafta Doğu Akdeniz’de yapılacak tatbikatları iptal ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:13:00 -
Türkiye ve Yunanistan tatbikatları iptal etti

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın bitiminde basın toplantı düzenledi. Doğu Akdeniz’deki durumla ilgili bir soruyu cevaplayan Stoltenberg, “Türkiye ve Yunanistan, her iki ülkenin de milli bayramlarının kutlanacağı gelecek hafta yapılması planlanan tatbikatları iptal etme kararı aldı. Bu kararı memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Stoltenberg, Türkiye’nin yapıcı ve esnek tavır sergilediğini belirterek, “Bunlar istenmeyen olayları ve kazaları önlemek adına doğru yönde atılmış adımlar. Ümit ederim biz de bunun üzerine Almanya’nın istikşafi görüşmelerin başlaması için yürüttüğü çabalara ekleme yapabiliriz” dedi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tatbikatların iptal kararı Türkiye’nin önerisi üzerine alındı. Türkiye’nin sorunların diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümüne yönelik anlayışı kapsamında bu teklifi yaptığı öğrenildi.

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