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Siyaset Türkiye ve Yunanistan arasında kritik gelişme
Siyaset

Türkiye ve Yunanistan arasında kritik gelişme

Güvenlik kaynakları, Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin NATO'daki teknik görüşmelerine gelecek hafta yeniden başlamasının beklendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 12:13:00 -
Türkiye ve Yunanistan arasında kritik gelişme

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan teknik görüşmelerin gelecek hafta yeniden başlaması bekleniyor.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların yapılması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti.

NATO Karargahında yapılan toplantılar sonucunda 2 Ekim 2020'de "genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldığı açıklanmıştı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın katılmaması nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerinin ele alınacağı görüşmelerin, gelecek hafta yeniden başlaması planlanıyor.

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Yorumlar

Özcan çolak

Kötü Yunan AB ağalarına güvenip izmire çıkmanın karşılığını Atina’ya çıkarak sana göstermeden DURMAYACAĞIZ. Atina’ya çıktığımız zaman anlayacaksın bu nasıl bir duygu imiş. Bekle ve gör.
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