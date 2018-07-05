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Türkiye ve Ukrayna'dan İHA hamlesi!

Ukrayna-Türkiye Askeri-Teknik Ortak Toplantısı yapıldı. Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA satması ve iki ülkenin ortak İHA fabrikası kurması konularında anlaşma sağlandı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 01:33
Türkiye ve Ukrayna'dan İHA hamlesi!

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Ankara'ya yapılan Ukrayna-Türkiye Askeri-Teknik Ortak Toplantısı'nın ardından Kiev'de de bir toplantıya katıldı.

YENİ MOTOR MODELLERİ İÇİN ÇALIŞILACAK

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Aselsan ile Ukrayna ordusu arasında telsiz tedariki yönündeki anlaşmanın uygulanmasının ele alındığını belirtti. Açıklamada, tarafların Ukrayna Savunma Bakanlığı'na haberleşme alanında ileri teknoloji ve yazılım transfer etmeyi kabul ettikleri ifade edildi. Açıklamada, buna uygun bir off-set anlaşması imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Türk ve Ukraynalı yetkililerin zırhlı araçlar, uzay ve uçak yapımı alanlarındaki projelerin uygulanmasını tartıştığı kaydedilerek, "Taraflar insansız silah sistemleri alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi, zırhlı araçlara yönelik yeni motor modellerinin geliştirilmesi için ortak bir tasarım bürosu oluşturulmasına karar verdiler." ifadesi kullanıldı.

İHA FABRİKASI KURULACAK

Komşu Ukrayna ile yapılan Savunma Sanayi İş Birliği toplantısının sonuçları ortaya çıktı. Anlaşma çerçevesinde Türkiye, Ukrayna'ya insansız hava aracı satacak.

Aynı zamanda iki ülke ortak İHA fabrikası da kuracak.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 01:33
  1. Ankara
  2. Türkiye ve Ukrayna'dan İHA anlaşması
  3. türkiye
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