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Siyaset Türkiye ve Ukrayna arasında temas
Siyaset

Türkiye ve Ukrayna arasında temas

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Ukraynalı mevkidaşı Denys Monastyrsky ile yaptığı görüşmede, güvenlik ve kolluk kuvvetleri alanındaki iş birliği faaliyetlerinin değerlendirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 20:29:00 -
Türkiye ve Ukrayna arasında temas

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Ukraynalı mevkidaşı Denys Monastyrsky ile yaptığı görüşmede, güvenlik ve kolluk kuvvetleri alanındaki iş birliği faaliyetlerinin değerlendirildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Soylu'nun Ukrayna İçişleri Bakanı Monastyrsky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada görüşmede, İçişleri Bakanlıkları arasında verimli seyreden iş birliği faaliyetleri ve samimi diyaloğun önümüzdeki süreçte daha fazla güçlendirilmesinin ülkeler ve bölgeler açısından önemi vurgulanırken, güvenlik ve kolluk kuvvetleri alanındaki iş birliği faaliyetlerinin de değerlendirildiği kaydedildi.

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