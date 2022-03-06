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Siyaset Türkiye ve Ukrayna arasında kritik temas
Siyaset

Türkiye ve Ukrayna arasında kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 17:19:00 -
Türkiye ve Ukrayna arasında kritik temas

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki bakan ateşkesin ve istikrarın bir an önce sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Akar, görüşmede, tahliyelerin emniyetle yapılması ve insani durumun iyileştirilmesi için belirli bir süre de olsa bir ateşkese olan acil ihtiyacı vurguladı.

Tahliye edilemeyen ve tahliyesi süren Türk vatandaşlarının güvenliklerinin sağlanması konusundaki beklentilerini de ileten Akar, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması ve barış ve huzurun tesisi için bundan önceki gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

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