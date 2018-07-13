Türkiye ve Ukrayna arasında kritik görüşme

Ukrayna Savunma ve Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Sekreter Yardımcısı Oleg Gladkovskiy'nin İstanbul'da bulunan insansız sistemlerin üretimi üzerinde uzman Baykar Makine şirketini ziyaret etti.

Gladkovskiy, şirketteki İHA sistemi üretim süreçlerini inceleyip şirket yetkilileriyle Ukrayna'ya İHA sevkiyatı ihtimalini konuştu. Gladkovskiy, Ukrayna ordusunun keşif görevlerinin yanı sıra topçu atışlarını koordine etmek için de İHA'ya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Taraftar görüşmede uzun süre havada kalma kabiliyetine sahip İHA inşa ve geliştirme merkezi açılması olasılığını da ele aldı. Gladkovskiy, bu tür bir uçağın hem iki ülkenin hem dış pazarların ihtiyaçlarını karşılayacağını, bu merkezin Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom ile kurulabileceğini ifade etti.