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Gündem Türkiye ve Rusya'dan tarihi imza
Gündem

Türkiye ve Rusya'dan tarihi imza

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle Karabağ'daki ateşkesin kontrolü için oluşturulacak merkez için mutabakat zaptı imzaladılar.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 22:59:00 -
Türkiye ve Rusya'dan tarihi imza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin, "Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı." demişti.

Milli Savunma Bakanlığı da mutabakat zaptının imza törenine ilişkin görüntüleri yayınladı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu arasında gerçekleştirilen imza töreni, video konferans yöntemiyle yapıldı.

Bakan Akar, karşılıklı atılan imzaların ardından yaptığı açıklamada, bu sonucun sağlanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli etkisinin olduğunu söyledi.

Akar, "İmzalarla birlikte Karabağ bölgesinde ateşkesin, barışın, huzurun sağlanmasına çok önemli bir atım atacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Yapacağımız bu çalışmanın bölgeye yararlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

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