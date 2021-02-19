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Dünya Türkiye ve Rusya'dan ortak adım
Dünya

Türkiye ve Rusya'dan ortak adım

Türk ve Rus askerleri Suriye'nin kuzeyinde yer alan Rasulayn bölgesinde ortak devriye yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 15:32:00 -
Türkiye ve Rusya'dan ortak adım

Türk ve Rus askeri unsurlarının ilk defa Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn bölgesinde ortak devriye gerçekleştirdiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ve Rus askeri polis güçleri dün sabah saatlerinde ilk defa Türkiye tarafından Ekim 2019'daki Barış Pınarı Harekatı'nda kontrol altına alınan Rasulayn bölgesinde ortak kara devriyesi icra etti.

Edinilen bilgilere göre Türk ve Rus askeri unsurları Rasulayn bölgesi kırsalında, Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin kontrol noktalarına oldukça yakın bölgelerde devriye attı.

2019 yılındaki Barış Pınarı Harekatı sonrasında ilk defa bu bölgede ortak bir devriye görevi icra edildiği ifade edildi.

Rusya ise Suriye'nin kuzeyindeki birçok bölgede YPG ile ortak hareket etmeyi sürdürüyor. Son olarak Rakka'nın kuzeyinde, YPG kontrolündeki Ayn İsa bölgesine yönelik olası Türkiye operasyonunun önünü kesmek amacıyla Rusya bu bölgede gözetleme noktaları inşa etmiş ve askeri sevkiyatlar gerçekleştirmişti.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Kaan

Şu Rusya'ya çok mu güveniyoruz acaba? Bölgesel ve çıkar ilişkileri hariç bunlarla müttefik dost olunmaz. Bunlar sinsidir ve öyle oyunlar oynar ki siz dost diye peşine giderken onlar sizi uçurumdan atarlar. Rus'tan dost olmaz, müttefik hiç olmaz. Osmanlı bunu defalarca test etmiş ve deneyimlemiştir. Yüzümüzü mutlaka ama mutlaka AB ve ABD ye dönmeliyiz...
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