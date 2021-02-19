Türkiye ve Rusya'dan ortak adım

Türk ve Rus askeri unsurlarının ilk defa Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn bölgesinde ortak devriye gerçekleştirdiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ve Rus askeri polis güçleri dün sabah saatlerinde ilk defa Türkiye tarafından Ekim 2019'daki Barış Pınarı Harekatı'nda kontrol altına alınan Rasulayn bölgesinde ortak kara devriyesi icra etti.

Edinilen bilgilere göre Türk ve Rus askeri unsurları Rasulayn bölgesi kırsalında, Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin kontrol noktalarına oldukça yakın bölgelerde devriye attı.

2019 yılındaki Barış Pınarı Harekatı sonrasında ilk defa bu bölgede ortak bir devriye görevi icra edildiği ifade edildi.

Rusya ise Suriye'nin kuzeyindeki birçok bölgede YPG ile ortak hareket etmeyi sürdürüyor. Son olarak Rakka'nın kuzeyinde, YPG kontrolündeki Ayn İsa bölgesine yönelik olası Türkiye operasyonunun önünü kesmek amacıyla Rusya bu bölgede gözetleme noktaları inşa etmiş ve askeri sevkiyatlar gerçekleştirmişti.

Kaynak: Mepa News