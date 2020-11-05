Türkiye ve Rusya'dan ortak adım
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ortak bir devriye faaliyeti gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rusya ve Türkiye'ye ait askeri araçlar Suriye'nin kuzeyindeki Haseke ili kırsalında ortak devriye faaliyeti gerçekleştirdi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından aktarılan bilgilere göre Türkiye ile Rusya arasında Dırbesiye bölgesi batısında ortak devriye programı icra edildi.
Aktarılan bilgilere göre ortak devriye programına 4 Türk ve 4 Rus aracı katıldı.
Türkiye ile Rusya arasında Dırbesiye bölgesindeki diğer ortak devriye 26 Ekim'de gerçekleştirilmişti.
Mepanews