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Dünya Türkiye ve Rusya'dan Afganistan hamlesi
Dünya

Türkiye ve Rusya'dan Afganistan hamlesi

Taliban Afganistan'da yönetimi ele aldı. Dünyada dikkatleri üzerine çeken gelişme sonrası Türkiye ve Rusya arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 15:25:00 -
Türkiye ve Rusya'dan Afganistan hamlesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov'un görüşmesinde Afganistan'daki son durum ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Afganistan'daki durumu ele alan ikili, ülkedeki durumun istikrara kavuşmasıyla ilgili olduklarını belirterek, önde gelen ulusal güçleri, en kısa sürede ülkede güvenliği ve düzeni sağlamaya çağırdı.

Öte yandan görüşmede uluslararası konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

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