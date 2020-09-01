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Aktüel Türkiye ve Rusya, Libya krizinde temasların sürdürülmesi konusunda anlaştı
Aktüel

Türkiye ve Rusya, Libya krizinde temasların sürdürülmesi konusunda anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:26:27 -
Türkiye ve Rusya, Libya krizinde temasların sürdürülmesi konusunda anlaştı

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya krizi konusunda Türkiye ile temasların sürdürülmesi konusunda uzlaşıya varıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ve Türk yetkililerinin Libya ile ilgili olarak dün başkent Moskova’da istişarelerde bulunduğu anımsatıldı.

Rus delegasyonuna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Türk delegasyonuna ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık ettiği kaydedilen açıklamada, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih’in çatışmaların durdurulmasıyla ilgili daha önce yaptıkları açıklamaların önemi vurgulandı.

Açıklamada, “Moskova ve Ankara tüm önde gelen siyasi güçler ve oluşumların katılımıyla Libyalılar arasında yapıcı diyaloğun kurulmasına yardımcı olunması konusunda ileride yaklaşımların koordine edilmesiyle ilgili olduğunu teyit etti.” ifadelerine yer verildi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de 19 Ocak’ta gerçekleşen konferansın kararlarının uygulanması gerektiğine işaret edilen açıklamada, “Libya krizinin çözümü konusunda Rus ve Türk kurumları arasında temasların sürdürülmesi konusunda uzlaşıya varıldı.” bilgisi aktarıldı.

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