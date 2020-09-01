Türkiye ve Rusya askerleri bir ilki gerçekleştirdi
Rusya; Rus ve Türk askerlerinin Suriye’deki teröristleri etkisiz hale getirmeye, zarar gören teçhizatları tahliye ve yaralılara yardıma yönelik ortak tatbikat bir gerçekleştirdi. Bu durum, iki ülke için Suriye’de bir ilk oldu.
Türkiye ve Rusya, Beşşar Esed rejiminin yüz binlerce sivili katlettiği Suriye'de bir ilki gerçekleştirdi.
Konuya ilişkin açıklama Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç'ten geldi.
Aleksandr Grinkeviç, yaptığı açıklamada Rus ve Türk askerleri Suriye’de ortak tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu.
Suriye’de militanları etkisiz hale getirmeye, zarar gören teçhizatları tahliye ve yaralılara yardıma yönelik tatbikat; iki ülke için Suriye’de bir ilk oldu.
Aleksandr Grinkeviç ise tatbikata ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin ve Rusya'nın ortak tatbikatı kapsamında yasadışı oluşumların sabotaj gruplarının beraber etkisiz hale getirilmesi, zarar gören teçhizatların tahliyesi, yaralılara tıbbi yardım sağlanması yönünde çalışmalar gerçekleştirildi."
Rus yetkili, 31 Ağustos tarihindeki ilk tatbikatta, Rusya ve Türkiye güçlerinin Suriye'nin İdlib kentindeki gerilimi azaltma bölgesinde sürdürdüğü ortak devriyenin güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığını belirtti.