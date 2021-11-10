Türkiye ve Rusya arasında temas
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov arasındaki telefon görüşmesinde güncel güvenlik konuları ele alındı.
Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Güler ile Gerasimov'un telefonda görüştüğü bildirildi.
Görüşmede, güncel güvenlik konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.