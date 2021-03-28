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Dünya Türkiye ve Rusya arasında ortak devriyeler yeniden başlıyor!
Dünya

Türkiye ve Rusya arasında ortak devriyeler yeniden başlıyor!

Türkiye ve Rusya, ateşkes ihlallerini masaya yatırdı. İki ülkenin, M4 kara yolu üzerindeki askerî ortak devriye faaliyetlerini tekrar başlatacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 07:12:00 -
Türkiye ve Rusya arasında ortak devriyeler yeniden başlıyor!

Son günlerde İdlib’de yükselen gerilim Türkiye ve Rusya’yı harekete geçirdi. Esad rejimin sivil yerleşim yerlerini vurması ve bölgedeki terör unsurların faaliyetlerin ardından Ankara-Moskova hattında yoğun bir görüşme trafiği başladı. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Dışişleri Bakanlığı’nda kabul edilirken Rus Askerî Ataşesi de Millî Savunma Bakanlığına çağrıldı. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ise önceki gün Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İş birliğimiz sürüyor

Telefon görüşmesinde İdlib’deki son gelişmelerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı öğrenilirken, İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve bu ihlallerin engellenmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi. Görüşmede bir süredir ara verilen, İdlib’de M4 kara yolu üzerindeki askerî ortak devriye gezme faaliyetlerinin de gündeme geldiği öğrenildi. Güvenlik kaynakları, devriye faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde tekrar başlayabileceğini ifade etti.

Rusya ile mutabakatın hâlâ yürürlükte olduğunu söyleyen kaynaklar, “Şu ana kadar M4 kara yolu üzerinde 26’ncı devriyeyi tamamladık. Rusya ile iş birliğimiz sürüyor. İdlib’de ateşkesi bozma gayretlerini akamete uğratmak için Rusya ile devamlı temas hâlindeyiz, oradaki istikrarın bozulmaması için çalışıyoruz” dedi.

Mart 2020'de başladı

Türkiye ve Rusya arasında M4 karayolundaki ortak devriyeler geçtiğimiz senenin mart ayında başlamıştı. Bugüne kadar bölgede 26 defa ortak askeri kara devriyesi faaliyeti gerçekleştirilirken geçtiğimiz temmuz ve ağustos aylarında Türk ve Rus askerî konvoylarına saldırıların artması üzerine güvenlik gerekçesiyle devriyelere ara verilmişti.

Amaç M4’ün emniyeti

Moskova’da imzalanan üç maddelik ateşkes mutabakatında M4 kara yolunun altı kilometre kuzeyinde TSK’nın, altı kilometre güneyinde ise Rus askerî polislerinin güvenliği sağlaması yer alıyor. Devriyelerle terörist unsurların hareketliliği gözlemlenirken yerleşim yerlerindeki durum da inceleniyor. (Türkiye gazetesi)

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