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Siyaset Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme
Siyaset

Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 18:42:00 -
Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ele alındı.

Ukrayna bağlamında, Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok kez dile getirdiği daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölge huzur ve istikrarının yeniden tesis edilebilmesi için acilen ateşkesin ilan edilmesinin önemini vurguladı.

Ateşkes konusunda anlayış birliğinde olunduğunun gözlemlendiği görüşmede, başarıyla devam eden tahıl nakli konusundaki gelişmeler üzerinde de duruldu.

Ayrıca görüşmede, insani yardım konusunda, her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin, bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.

Suriye'nin kuzeyi bağlamında ise Bakan Akar, terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesinin en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı.

Akar, bu konularda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının önemini bir kez daha dile getirdi.

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