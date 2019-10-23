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Türkiye ve Rusya arasında 900 milyon euro'luk yatırım fonu

Ekonomik ilişkileri son yıllarda zirveye çıkan Türkiye ve Rusya arasında, ortak yatırım fonu kurulmasına yönelik sözleşme imzalanacak. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Tutar 900 milyon euro olacak" dedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:28
Türkiye ve Rusya arasında 900 milyon euro'luk yatırım fonu

Türkiye ve Rusya ticarette ulusal para, savunma, turizm, nükleer enerji başta olmak üzere ekonomik ilişkileri güçlendiren adımlara bir yenisini daha ekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Rusya ile Türkiye arasında ortak yatırım fonu kurulmasına ilişkin sözleşme Aralık'ta imzalanıyor.

Türkiye ve Rusya'da yatırım

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve alt fonların faaliyetlerine ilişkin raporların görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye'ye yabancı sermayeyi çekmek için çalıştıkları modellerden birinin ortak yatırım platformları olduğunu belirtti. Sönmez, "Bu kapsamda, Rusya ile Ortak Yatırım Fonu kurmak üzere yola çıktık. 1-1,5 aylık dönemde bu sözleşme imzalanmış olacak ve Türkiye Rusya ile beraber ortak bir fon kurulmuş olacak" dedi.

Fonun toplam tutarının 900 milyon euro olacağına dikkat çeken Sönmez, "İlk kapanışı 200 milyon euro olacak. Sözleşmelerin nihai şekillerini vermek üzereyiz, fonun yarısıyla Türkiye'ye, diğer yarısıyla da Rusya'ya yatırım yapılacak" dedi.

Sönmez, fon olarak finansal piyasaları destekleyici adımlar attıklarını, geçen yıl nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber kamu bankalarının sermaye bazının güçlendirilmesi için toplam 3,7 milyar euro sermaye artışının yapılmasına aracılık ettiklerini dile getirdi. Türkiye Varlık Fonu'nun aldığı krediyi sadece ve sadece kendi ihtiyaçları için kullandığını kaydeden Sönmez, "Toplamda 1 milyar euroluk bir kredi kullandık. Bunları da da dünyanın önde gelen 10 yabancı bankasından aldık. Bu kurumlar TVF'ye güvenerek belirli bir kredi limiti oluşturdu" şeklinde konuştu.

"Şampiyonlar Ligi'nde olmamız gerekiyor"

Sönmez, Türkiye Varlık Fonu'nun İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) hasılat paylaşımlı projeleri devraldığını, kabaca 1,3 milyon metrekarelik alanın üçte birine yatırımcı olarak geldiğini söyledi.

Sürecin tamamlanması için paydaşlarla ortak bir çerçevede İFM'nin bitirilmesi için çalıştıklarını bildiren Sönmez, sadece inşaat değil, ekosistemin nasıl olacağına, mevzuatın nasıl oluşturulacağına dair proje üretmeye devam ettiklerini vurguladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMALIYIZ

Türkiye Varlık Fonu'nun derecelendirilmesi çalışmalarına başlandığına dikkati çeken Sönmez, "Rakiplerimiz Şampiyonlar Ligi'nde. Bizim de orada olmamız gerekiyor. O ligin de belli kuralları var. TVF o kurallara uygun şekilde, ayakları yere basan ve nereye gitmek istediğini net şekilde bilen ve ifade eden bir kurum olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Sabah

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:28
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan 22 sa önce
    eğer türkiyenin hakettiği makama inişine sevinmesem cihadı 900 milyon avroya mı sattınız derdim benim ordumda cihat satılık değildir bende onlarlayım inşallah her ne kadar cihadın perde gerisinde çok daha ucuza gittiğini bilen biliyorsa da perde önündeki rakama bakarak söyleyeyim fena para değil hani ırak 8.5 milyar dolara gitmişti allaha emanet olun ya habiballah
  • Mesut SarpMesut Sarp22 sa önce
    Toplamda 1 milyar euroluk bir kredi kullandık. Yani borc aldık ve üstüne övünüyoruz bravo, peki kac Euro borc ödedik?! Borc Rakkamları gittikce şişiyor, dar gelirlinin emeklinin anası aglıyor kime ne, altta kalanın canı cıksın. Marketlere gidin kasalardaki müşteri sayısına bakın esnafla konuşun ne diyor?
  • Tr.Tr.22 sa önce
    900 milyar euro değil,milyon...
  • hasanhasan22 sa önce
    üstte 900 milyar altta 900 milyon. Vrdeğiniz haberleri önce kendiniz okuyun sonra bize okutun.

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