Türkiye ve Pakistan harekete geçti! Askerlerimiz bölgede

Türkiye ile Pakistan silahlı kuvvetlerinin düzenlediği tatbikat, Pakistan'ın kuzeyindeki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Tarbela'da başladı.

Pakistan ordu kaynaklarınca yapılan açıklamada 'iki kardeş ülke', Türkiye ile Pakistan ordu güçleri arasında başlayan tatbikatın 3 hafta sürmesinin planlandığı ifade edildi.

Türkiye ile Pakistan arasındaki askeri tatbikatlar, 1998 yılından bu yana iki ülke arasında dönüşümlü olarak icra ediliyor. Türkiye'de düzenlenen tatbikatlar "Cinnah Tatbikatı" (Muhammed Ali Cinnah) Pakistan'da düzenlenenler ise "Atatürk Tatbikatı" olarak isimlendiriliyor.

Türkiye'den Pakistan'a silah ticareti son yıllarda iki katına çıktı

Pakistan'ın 1947'de ayrılarak bağımsızlığını ilan ettiği Hindistan'la arasında, bugüne kadar zaman zaman çatışma çıkmasına yol açan, Keşmir bölgesi başta olmak üzere birçok sorun var.

Bir kısmı Hindistan'a bağlı olan Keşmir, Pakistan sınırında yer alan ve Müslümanların yaşadığı bir bölge. Hindistan hükümeti son dönemde 35 bin askeri bölgeye kaydırmak, bazı siyasi liderleri gözaltına almak, sokağa çıkma yasağı uygulamak ve internet ile telefon iletişimini kesmek gibi tartışmalı uygulamalara imza attı.

İki ülke de nükleer silahlara sahip; dünyadaki 9 nükleer güçten ikisi. Pakistan'ın, yine Hindistan'la sınırda çatışmalara varan gerilimler yaşayan ve bir başka nükleer güç olan Çin'le de çok yakın askeri ve güvenlik işbirliği var.

Hindistan, dünyanın en fazla silah ithalatı yapan ikinci ülkesi. Pakistan ise 11. sırada geliyor. 2019'da Pakistan'ın yaptığı askeri ithalat 561 milyon dolardı. Ülkenin yaptığı askeri harcamaların miktarı ise aynı yıl 10,25 milyar dolara ulaştı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporlarına göre, 2015-2019 yılları arasında Pakistan'ın askeri alanda yaptığı ithalatın yüzde 73'ü Çin'den geliyor.

Bunu yüzde 6,6 ile Rusya ve 6,1 ile İtalya izliyor. ABD'den satın alınan askeri malzeme 2010'ların başında yüzde 16'nın üzerindeyken 2017'de bu rakam yüzde 76 oranında düştü.

Kaynak: Mepa News, BBC Türkçe