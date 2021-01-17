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Teknoloji Türkiye ve Pakistan ATAK için harekete geçti
Teknoloji

Türkiye ve Pakistan ATAK için harekete geçti

T-129 ATAK Taarruz Helikopteri ihracat engeli için Türkiye ve Pakistan ABD’ye ortak baskı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 15:54:00 -
Türkiye ve Pakistan ATAK için harekete geçti

Pakistan’ın Karaçi şehrinde bulunan Türk Büyükelçiliği’nin yeni binasının açılışına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye dönüşünde CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, T129 ATAK helikopterinin Pakistan Ordusu’na satışı ile ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Pakistan, TUSAŞ tarafından imal edilen T129 ATAK Taarruz Helikopterleri’nden toplam 30 adet sipariş vermişti. TUSAŞ bu satışın yanı sıra, lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağlamıştı. T-129 ATAK Taarruz Helikopterinde kullanılan Honeywell imalatı LHTEC CTS800-4A turboşaft motorların kullanımı için henüz ABD resmi bir cevap vermemişti.

Bakan Çavuşoğlu, Dicle Canova’ya verdiği ropörtajda, "En büyük avantajlardan bir tanesi böyle siyasi şartlar, engel yok bizim savunma sanayii ürünlerimizin ihracatında. ATAK helikopterlerinin motorlarını satın alma konusunda Amerikan kongresinden izin çıkmadı. Bu alanda birlikte çalışacağız. Amerika üzerinde baskımızı arttıracağız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bu konuda hem Türkiye hem de Pakistan’ın ABD’ye ortak baskı yapacağını ifade etti. Bu konuda sürecin hızlandırılmasıyla birlikte Pakistan’da uzun yıllardır kullanılan AH-1 Cobra helikopterlerinin TUSAŞ T129 ile değiştirilmesi planlanıyor.

Pakistan Kara Kuvvetleri tarafından Türkiye ve Pakistan’da kapsamlı testlere tabi tutulan T129 ATAK Helikopteri, tüm testleri başarıyla geçerek gereksinimleri karşılamış olup, dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma özelliğini de ispat etmişti. Pakistan’da yüksek irtifadaki performansı ile pilotların büyük beğenisini kazanan helikopter için ABD’den motor ihracat onayı bekleniyor.

T-129 ATAK Taaruz Helikopteri

AgustaWestland tasarımı A129 gövdesinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına uygun şekilde; motor, aktarma organları ve kuyruk pallerinin değiştirilmesine ilave olarak milli aviyonik ve silah sistemleri ile teçhiz edilmesi sonucu ortaya çıkan T129, dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma unvanını elinde tutmaktadır.

T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, iki pilotun da azami çevresel görüşe sahip olduğu tandem adı verilen ve pilotların önlü-arkalı oturduğu kokpit dizaynı, tekerlekli ana iniş takımları, üstün manevra kabiliyetine sahip beş palli ana rotor sistemi, iki palli yeni tasarım kuyruk rotor sistemi ve her biri 1.373shp güç üretebilen, beka kabiliyetini artıran yüksek performanslı iki adet LHTEC CTS800-4A turbo şaft motoru ile teçhiz edilmiştir.

 

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