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Gündem Türkiye ve Mısır arasında 13 yıl sonra bir ilk
Gündem

Türkiye ve Mısır arasında 13 yıl sonra bir ilk

Yeniakit Publisher
2023-07-04 11:41:00 - 2023-07-04 11:43:03

Türkiye ve Mısır, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı.

Türkiye ve Mısır, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı.

Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i atadı.

Türkiye-Mısır ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
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"Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar.

Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur.

Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır."

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