Türkiye ve Macaristan arasında kritik görüşme
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macar mevkidaşı Sándor Pintér ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan İçişleri Bakanı Sándor Pintér ile görüştü.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan İçişleri Bakanı Pintér ile sabah saatlerinde telefonda görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Görüşmemizde, Türk Polis Teşkilatı'nın Macaristan sınırlarında görev aldığı Macaristan Dostluk Yolu Projesi başta olmak üzere, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele ile yürüttüğümüz birçok ortak projeyi değerlendirdik."