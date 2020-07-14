"Türkiye ve Libya arasındaki muhtırayı tescil etmeyin"

Münübe Yılmaz

Mısır, Suudi Arabistan, Bahreyn, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi, BM Genel Sekreterliği ofisine gönderdikleri mektupta, Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayız es-Serrac arasında imzalanan deniz sınırını belirleme mutabakat muhtırasını tescil edilmemesini istedi. Söz konusu ülkeler, BM’de uluslararası anlaşmaların tescil edilmeleri üzerine protokolleri düzenleyen yasal çerçeveye göre, uluslararası anlaşmaların düzenleyen yasal çerçevenin gözden geçirilerek, uluslararası anlaşmaların ancak yürürlüğe girdikten sonra BM Genel Sekreterliği tarafından tescil edimesi gerektiğini iddia ettiler. Mektupta, Ankara ve Serraç arasında varılan mutabakat muhtırasının Süheyrat Anlaşması’nın hükümlerini ihlal ettiği öne sürülerek, Süheyrat Anlaşması’nın sonuçlarının dikkate alınması gerektiği söylendi. Türkiye ve Serrac arasında imzalanan mutabakat muhtırasında, Akdeniz’e komşu ülkelerin hakları ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin ihlal edildiğini iler süren mektupta, Akdeniz bölgesindeki istikrar ve güvenliğin sağlanması için Türkiye ve Libya arasındaki mutabakat muhtırasının tescil edilmemesinin uygun olacağı ifade edildi.