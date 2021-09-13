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Türkiye ve Katar'dan kritik BAE hamlesi!
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Dünya Türkiye ve Katar'dan kritik BAE hamlesi!
Dünya

Türkiye ve Katar'dan kritik BAE hamlesi!

Türkiye ve Katar'dan üst düzey isimler, Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan yedi emirlikten birisi olan Dubai'deki enerji etkinliğine katılacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 12:10:00 -
Türkiye ve Katar'dan kritik BAE hamlesi!

Türkiye ile Katar arasında üst düzey temaslar ve son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile başlatılan yeni dönem, bölgede hareketliliği beraberinde getirdi.

Katar ve Türkiye'den enerji yetkilileri, Dubai'de gerçekleştirilecek bir etkinliğe katılacak.

Katarlı bakan enerji konferasına katılacak

Katar Enerji Bakanı Saad Al-Kaabi, bu ayın sonlarında Dubai Dünya Ticaret Merkezi'ndeki Gastech Konferansı'na katılacak.

Al-Kaabi'nin ziyareti, ilişkilerin onarılmasından bu yana üst düzey bir Katarlı yetkilinin BAE'ye yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçecek.

Türkiye'den BAE'ye ziyaret

Türkiye'den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktar, söz konusu etkinlikte konuşma yapacak.

Bloomberg'ün haberinde, "BAE ile Türkiye arasındaki ilişkiler düzelmiş görünüyor." ifadesine yer verildi.

Erdoğan ile Nahyan'ın telefon görüşmesi

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ın Ankara'yı ziyaret etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan telefonda görüşmüştü.

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