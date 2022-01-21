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Dünya Türkiye ve Katar Kabil Havaalanı konusunda el sıkıştı
Dünya

Türkiye ve Katar Kabil Havaalanı konusunda el sıkıştı

Afganistan Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye ve Katar'ın anlaştığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 08:53:00 - 2022-01-21 08:53:40
Türkiye ve Katar Kabil Havaalanı konusunda el sıkıştı

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Türk diplomatlar; Ankara ve Doha'nın Kabil Havaalanı'nın korunması için bir güvenlik çerçevesi üzerinde anlaştığını, fakat projenin finansmanı gibi diğer konularda müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

Bu anlaşmanın uygulanabilmesi için Taliban Hükümeti ile görüşmelerin sürdüğü de belirtilirken, Katar devlet haber ajansı da iki ülke heyetlerinin bu hafta iki gün yoğun müzakereler düzenlediğini, Taliban Hükümeti'nin ise iki ülke ile görüşmeleri tamamlamak için önümüzdeki hafta Doha'da olacağını açıkladı.

İsminin saklı kalmasını isteyen bir Türk diplomat, sürecin "yapıcı" şekilde devam ettiğini belirterek, havaalanının dışında Taliban'ın içindeyse işletici ülkenin güvenliği sağlamakla yükümlü olacağını ifade etti.

Diplomatlar ayrıca Türkiye ve Katarlı yetkililerden oluşan bir heyetin bu hafta Kabil'de konuyla ilgili görüşmelerde bulunduğunu da ekledi.

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