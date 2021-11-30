  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye ve Katar arasında kritik temas
Dünya

Türkiye ve Katar arasında kritik temas

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Thani'yi kabul etti. Kabulde, Katar ile Türkiye arasındaki ticari, ekonomik, teknolojik, savunma ve kültürel alandaki çalışmalar ele alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 18:50:00 -
Türkiye ve Katar arasında kritik temas

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Katar ile Türkiye arasındaki ticari, ekonomik, teknolojik, savunma ve kültürel alandaki çalışmalar ele alındı.

Görüşmede, Oktay, 18 Aralık Katar Ulusal Bağımsızlık Günü vesilesiyle Büyükelçi Al Thani'yi tebrik ederek, bugün başlayan FİFA Arap Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'a başarı dileklerini iletti.

Büyükelçi Al Thani, 3 Kasım 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
F-35’in düşme anı! Görüntüler gündemi sarstı
Gündem

F-35’in düşme anı! Görüntüler gündemi sarstı

Kasım ayının başlarında Akdeniz’e düşen İngiliz F-35 savaş uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı.
Türk SİHA'larının iletişimine milli dokunuş!
Teknoloji

Türk SİHA'larının iletişimine milli dokunuş!

Türk SİHA'larının en kritik parçalarından biri olan anten sistemleri yerli ve milli imkanlarla üretildi. "Söz konusu antenleri hali hazırda ..
Zillet ittifakı çatırdıyor... Selvi: İyi Parti CHP'den rahatsız!
Siyaset

Zillet ittifakı çatırdıyor... Selvi: İyi Parti CHP'den rahatsız!

Gazeteci Abdulkadir Selvi, İyi Parti'nin, ittifak ortağı CHP'nin bazı tavırlarından rahatsız olduğunu söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay