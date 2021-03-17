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Dünya Türkiye ve Katar arasında askeri temas
Dünya

Türkiye ve Katar arasında askeri temas

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Türkiye Genelkurmay Harekat Başkanı Tuğgeneral Ersin Kaya, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 19:48:00 -
Türkiye ve Katar arasında askeri temas

Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile Türkiye Genelkurmay Harekat Başkanı Tuğgeneral Ersin Kaya, iki ülke arasında askeri alanda iş birliğini güçlendirmenin yollarını değerlendirdi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim, resmi temaslarda bulunmak üzere Doha'yı ziyaret eden Türkiye Genelkurmay Harekat Başkanı Tuğgeneral Kaya ile bir araya geldi.

İki ülke arasında ortak önemi haiz konular ve bunları geliştirmenin yollarının ele alındığı görüşmede, Katar Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey komutanlar ile subaylar da hazır bulundu.

Orta Doğu başta olmak üzere birçok bölgesel ve uluslararası konuda büyük siyasi uyum içinde olan Türkiye-Katar ilişkileri, devamlı büyüyen gelişmelere ve çeşitli düzeylerde iş birliğine tanık oluyor.

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