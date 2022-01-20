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Siyaset Türkiye ve İsrail arasında temas
Siyaset

Türkiye ve İsrail arasında temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 21:23:00 -
Türkiye ve İsrail arasında temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklar, gün içinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret ihtimaline ilişkin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Herzog'la bir telefon görüşmesinde "Türkiye'ye bekleriz" şeklindeki davetine "Ben de gelmek isterim" yanıtını aldığını paylaşmıştı.

Ziyarete ilişkin henüz bir takvim bulunmazken Türk ve İsrail tarafında farklı seviyelerde görüşmeler devam ediyor.

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