Türkiye ve İspanya hükümetleri, stratejik iş birliğini derinleştirmek için toplanıyor

Sanchez’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik sürecine İspanya’nın verdiği desteği yineleyen mesajlar vereceği belirtildi. İspanya Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ikili ve heyetler arası gerçekleşecek toplantılarda Doğa Akdeniz sorunu, gelecek yıl Madrid’de yapılacak NATO Zirvesi, Medeniyetler İttifakı girişimi öncelikli olarak ele alınacak. Suriye ve Libya sorunları ile gündemde olması dolayısıyla Belarus-Polonya sınırındaki düzensiz göçmen krizinin de ele alınması bekleniyor. Ankara’daki zirve kapsamında spor, yenilenebilir enerji, doğal afetlerde ilk yardım malzemeleri desteği, su, Antarktika’da ortak bilimsel araştırma ve çalışma bakanlıkları arasında iş birlikleri konularında 6 anlaşmanın imzalanması öngörülüyor. “İspanya, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecine destek vermeye devam ediyor” diyen Başbakanlık kaynakları, kapsamlı ortaklık çerçevesinde ve çok iyi olarak tanımladıkları ikili ilişkilerin zirveyle daha da derinleşmesi yolunda yeni bir ivme kazanacağını vurguladı.