  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye ve Ermenistan arasında kritik adım! Tarih belli oldu
Gündem

Türkiye ve Ermenistan arasında kritik adım! Tarih belli oldu

Türkiye ile Ermenistan özel temsilcileri arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 20:24:00 -
Türkiye ve Ermenistan arasında kritik adım! Tarih belli oldu

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin özel temsilcileri arasındaki ikinci görüşmenin, 24 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir" ifadelerine yerine verildi.

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık 2021'de Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

Kılıç ile Rubinyan arasında normalleşme süreci kapsamında ilk görüşme 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay