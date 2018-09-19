Türkiye ve Brezilya arasında havacılık anlaşması

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ICAO Dünya Havacılık Forumu’nda Türkiye ve Brezilya arasında uçuşa elverişlilik süreçlerinde karşılıklı tanıma ve sivil havacılıkta iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

SHGM Genel Müdür Yardımcısı Can Erel ve ANAC Başkanı José Rlcardo Pataro Botelho De Queiroz tarafından imzalanan mutabakat zaptı ile iki ülke uçuşa elverişlilik ilgili süreçleri karşılıklı tanıma ve ilgili otorite tarafından sertifikalandırılmış ürünlerin kabul onayını kolaylaştırma konularında anlaşma sağlandı. Havacılık ürünlerinin başlangıç ve sürekli uçuşa elverişlilik süreçlerinde işbirliği ve karşılıklı yardımlaşmayı içeren anlaşma kapsamında aynı zamanda veri ve bilgilerin değişimi ve kullanımında iş birliği yapılarak, karşılıklı ziyaret ve düzenlenecek eğitimlerle meslek profesyonelleri, örgütlenme yapısı ve mevzuatı hakkında bilgi değişimi sağlanacak.

TÜRKİYE'DE ÇALIŞıTAY DÜZENLENECEK

İlk ortak çalışma olarak 2019 yılı ilk çeyreğinde her iki ülkenin hava aracı üreticilerinde görev yapan sertifikasyon uzmanlarının katılacağı ve Brezilya hava aracı sertifikasyonunda elde edilen bilgi, deneyim ve alınan derslerin paylaşılacağı bir çalıştayın Türkiye’de düzenlenmesine karar verildi.