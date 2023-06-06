Türkiye ve BAE resmen anlaştı! Dudak uçuklatan rakam sonrası Al Jazeera'dan çarpıcı Erdoğan analizi

28 Mayıs seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya basınının bir numaralı gündemi olmaya devam ederken İngiliz Al Jazeera'dan çarpıcı bir analiz geldi.

Seçim sürecinde Türkiye'yi yakından takip eden Dünya basının Türkiye'ye olan ilgisi devam ediyor.

Bu süreçte Ankara'daki gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşan Al Jazeera'dan dikkat çeken bir analiz geldi.

'Erdoğan'ın yeniden seçilmesi Türkiye-Körfez ilişkileri açısından ne anlama geliyor?' sorusuna yanıt arayan Al Jazeera Erdoğan'ın etkisine şu ifadelerle dikkat çekti;

'Türkiye cumhurbaşkanının bölgesel liderlerle kişisel bağlarının yanı sıra ekonomik ve savunma anlaşmaları ilişkileri artıracak.'

Erdoğan'ın seçim zaferini tebrik eden ilk liderin Katar Emiri Tamim bin Hamad es-Sani olduğunun altının çekildiği haberde 'diğer Körfez liderleri de aynı şeyi yaparak Türkiye ile bağları güçlendirme isteklerini dile getirdiler' ifadesine yer verildi.

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hurriyet'in aktardığı haberde: Erdoğan'ın yakın dönemde körfez ülkelerini ziyaret edebileceğini yazan Al Jazeera haberinde şu değerlendirmeye yer verdi;

'Bugünden 2028'e kadar, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri Ankara ile ilişkilerinde işlerin her zamanki gibi olmasını bekleyebilirler.'

Haberde 'Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, birçok Körfez yetkilisini rahatlattı çünkü rakibi Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin KİK'e yönelik dış politikasını muhtemelen onların çıkarlarını baltalayacak şekilde değiştirmiş olacaktı. Özellikle Katar'ın, Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda Ankara ile ilişkilerinin derecesinin düşmesinden korkmak için nedenleri vardı' ifadelerine yer verildi.

Yeni pazarlar gündemde!

2020'de Türkiye ile BAE arasındaki toplam 8.9 milyar dolarlık ticaretin yüzde 93.25'ini yapan limanın işletmecisi DP World'un Avrupa Bölge CEO'su Rashid Abdulla da "BAE ve Türkiye arasındaki anlaşma, işletmelerin yeni fırsatları keşfetmesi ve daha güçlü ortaklıklar kurması, operasyonları genişletmesi, maliyetleri azaltması ve yeni pazarlara girmesi için geniş kapsamlı bir çerçeve ve güçlü bir potansiyel sağlıyor. Teknoloji ve yenilikleri kullanarak, daha verimli ve devamlılığı olan tedarik zincirleri oluşturabiliriz, maliyetleri azaltabilir ve büyümeyi hızlandırabiliriz. Bu sadece BAE ve Türkiye'deki işletmelere fayda sağlamayacak, aynı zamanda Avrupa genelinde olumlu etkiler yaratacaktır" dedi.

Türkiye ve BAE ortaklık anlaşması onaylandı

40 milyar dolar

Anlaşmanın, tarımsal teknoloji, gıda güvenliği ve temiz enerji gibi endüstrileri de kapsayacağı ve inşaat ve gayrimenkul projelerindeki devam eden işbirliğini kolaylaştıracağı öngörülüyor. BAE Ekonomi Bakanı Merri, anlaşmayla, petrol dışı ürünlerden alınan gümrük vergilerinin ya kaldırılacağını ya da yüzde 93 oranında azaltılacağını ifade etti. Merri, böylelikle halihazırda 19 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacminin gelecek 5 yıl içinde 40 milyar dolara ulaşacağını söylemişti.

100 bin istihdam beklentisi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zuyudi de Türkiye ile imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Türk ekonomisinde yaklaşık 100 bin istihdam sağlanacağını söylemişti. İmzalanan anlaşmanın BAE ekonomisinde yaklaşık 25 bin, Türk ekonomisinde ise 100 bin istihdam yaratacağını kaydeden Zuyudi, anlaşmanın, prosedürlerin onaylanmasının ardından 3 ila 6 ay içerisinde yürürlüğe gireceğini, 1 yıl içinde de uygulamaya koyulacağını aktarmıştı. BAE Ekonomi Bakanı Merri ise Abu Dabi yönetiminin, iki ülkenin beklentilerine hizmet edecek gerçek bir ekonomik bütünleşme için dost ülke Türkiye ile ekonomi alanında işbirliğine devam edeceğini dile getirmişti. Söz konusu anlaşmaya imza atarak, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerde yeni bir aşamaya geçildiğini aktaran Merri, "BAE ve Türkiye'nin bölgenin en dinamik ekonomileri olmaları hasebiyle uluslararası ticaret akışında oynadıkları rolü göz önüne aldığımızda Türkiye ile yaptığımız bu ortaklığın tüm Orta Doğu'ya ve genel olarak küresel ticaret akışına olumlu yansıması olacaktır" demişti.