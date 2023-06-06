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Dünya Güney Kore ilk kez duyurdu! Korkutan gelişme, o haber: Çin ve Rus savaş uçakları hava sahasına girdi! Duyurdular
Dünya

Güney Kore ilk kez duyurdu! Korkutan gelişme, o haber: Çin ve Rus savaş uçakları hava sahasına girdi! Duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-06-06 13:36:00 - 2023-06-06 13:42:13
Güney Kore ilk kez duyurdu! Korkutan gelişme, o haber: Çin ve Rus savaş uçakları hava sahasına girdi! Duyurdular

Güney Kore, 4 Çin ve 4 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) girdiğini bildirdi. Çin ve Rus savaş uçakları, Güney Kore hava sahasına girdi. Birçok dikkat çeken adım ile gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çeken Çin ve Rus ülkesi ilişkili o haber dünya basınına bomba gibi düştü! Gündeme oturdu...Şok eden sıcak gelişme detayları...

Güney Kore 4 Çin ve 4 Rus savaş uçağının hava sahasına girdiğini duyurdu

Güney Kore, 4 Çin ve 4 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) girdiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 11.52 ila 13.49 sularında Çin ve Rus savaş uçaklarının KADIZ bölgesine girdiği belirtildi.

Uçakların, Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmediği aktarılan açıklamada, söz konusu uçakların peş peşe bölgeden çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, uçakların KADIZ'a girmeden önce tespit edildiği, olası kaza durumlarına karşı da Hava Kuvvetlerinden uçakların bölgeye konuşlandırıldığı kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

4 Rus ve 4 Çin savaş uçağının KADIZ'a girmesinin, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu kapsamında bir araya gelen ABD, Güney Kore ve Japonya savunma bakanlarının üçlü güvenlik işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmasının ardından gelmesi dikkati çekiyor.

ADIZ

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma ve Tanımlama Sahası (ADIZ), genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit olarak değerlendirilip uyarılıyor.

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