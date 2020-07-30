  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı

Tatbikatta yer alacak Türk hava unsurlarının bir kısmı Gence'ye geldi

Yeniakit Publisher
2020-07-30 13:57:33 -
Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı

BAKÜ (AA) - Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta yer alacak Türk hava unsurlarının bir kısmı Gence'ye geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Gence'ye gelen pilotlar ve teknik heyet törenle karşılandı.

Tatbikatın hava unsurlarının yer aldığı kısmının "TurAz Kartalı 2020" olarak adlandırıldığı kaydedildi.

TurAz Kartalı tatbikatı, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı