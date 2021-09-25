Türkiye ve Azerbaycan'ı tehdit eden İranlı imamdan yeni açıklama! Azerbaycan'da gündem oldu

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında yapılan tatbikat İran'ı fena halde rahatsız etmişti.

Erdebil camisi imamı Seyit Hasan Amili, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan özel kuvvetlerinin ortak tatbikatından rahatsız olarak, Azerbaycan'ı kastederek "Aslanın kuyruğu ile oynama" uyarısında bulunmuştu.

Gazeteci Taha Kermani, Amili'nin yeni açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Geçtiğimiz günlerde üçlü tatbikatA sert tepki gösterip İran Devrim Muhafızları Ordusunu karşılık vermek için sınırda tatbikat yapmaya çağıran Hamaney'nin Erdebil Velayetindeki Temsilcisi Seyyid Hasan Amili'nin geri vitesi Azerbaycan basınının dikkatini çekmiş" ifadelerini kullandı.

Amili, 'Bu bizim ne Azerbaycan ile ne de mileti ile işimiz var. Bizim sözümüz tehdit değil' ifadelerini kullandı. Yeni açıklamalar büyük bir geri vites olarak yorumlanırken İranlı imam, Azerbaycan'da alay konusu oldu.