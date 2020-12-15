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Gündem Türkiye ve Azerbaycan'dan müthiş doğalgaz hamlesi
Gündem

Türkiye ve Azerbaycan'dan müthiş doğalgaz hamlesi

15 Aralık 2020 Salı gününün öne çıkan manşetlerini sizler için derledik.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 20:13:00 -

15 Aralık 2020 Salı Türkiye gündemi

ABD'nin S-400'lere ilişkin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki yağdı.

İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek." diye konuştu.

Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "ABD’nin ittifak ilişkisi ruhu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi derinliği ile asla bağdaşmayan yaptırım kararını reddediyoruz. Bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur, adaletten uzaktır ve müttefiklik ilişkisi bakımından tamamen yanlıştır." dedi.

Mustafa Şentop

Twitter hesabından açıklamada bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da "Yaptırım ne müttefiklikle ne de müttefiki yeniden kazanma iradesiyle bağdaşır. Savunma sanayiinde Türkiye'yi kendisine mahkum zanneden bir anlayış zamanın gerisinde kalmıştır. Türkiye'nin savunması için icap eden her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Azerbaycan arasında doğalgaz anlaşması

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede ülkemiz lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanında atttığı stratejik bir adımla daha ileriye taşındı. Karabağ'ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan'ın da kesintisiz doğal gaz arzına kavuşması için Türkiye ve Azerbaycan arasında anlaşma imzalandı.

İbrahim Çolak'ın intiharında derin FETÖ izleri

Yazar İbrahim Çolak hakkında 'taciz' iddialarını öne sürüp Çolak'ın intihar etmesinden sonra da söz konusu paylaşımları yaptığı twitter hesabını kapatan Av. Gülten Nur Batmaz'ın babası, FETÖ'nün Adil Öksüz'den sonraki en önemli ismi çıktı.

79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

Av. Gülten Nur Batmaz'ın babasının Adil Öksüz'den sonra FETÖ'nün iki numaralı adamı sözde Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz olduğu bilgisine ulaşıldı. FETÖ'cü Batmaz hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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